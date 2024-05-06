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Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 24,5%

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. Оборот организаций Свердловской области в январе-апреле 2024 года составил 4 трлн 209,2 млрд руб. Это на 24,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Среди видов экономической деятельности сильнее всего за год вырос оборот организаций, осуществляющих производство текстильных изделий (в три раза), производство одежды (в 2,1 раза), розничную торговлю (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами) (в 1,9 раза), деятельность в сферах сельского, лесного хозяйств, охоты, рыболовства и рыбоводства (в 1,8 раза), производство кожи и изделий из кожи (в 1,7 раза).

В свою очередь, заметнее всего снизился оборот организаций, осуществляющих деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (на 23,5%), образования (на 13,5%), а также производство, передачу и распределение электроэнергии (на 12%).
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