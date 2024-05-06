Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 24,5%

Оборот организаций Свердловской области в январе-марте 2024 года составил 3 трлн 053 млрд руб. Это на 24,1% больше ...06.05.2024 Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 24,1%
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. Оборот организаций Свердловской области в январе-марте 2024 года составил 3 трлн 053 ...09.02.2024 Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 13,3%
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. Оборот организаций Свердловской области в январе-декабре 2023 года составил 11 трлн ...09.01.2024 Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 13,1%
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Оборот организаций Свердловской области в январе-ноябре 2023 года составил 10 трлн ...01.12.2023 Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 11,2%
Оборот организаций Свердловской области в январе-октябре этого года составил 9 трлн 564,2 млрд руб. Это на 11,2% больше ...