Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 24,1%

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. Оборот организаций Свердловской области в январе-марте 2024 года составил 3 трлн 053 ...04.04.2024 Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 28,1%
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. Оборот организаций Свердловской области в январе-феврале 2024 года составил 1 трлн ...01.03.2024 Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 27,3%
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. Оборот организаций Свердловской области в январе-декабре 2023 года составил 895,8 млрд ...09.02.2024 Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 13,3%
Оборот организаций Свердловской области в январе-декабре 2023 года составил 11 трлн 816,4 млрд руб. Это на 13,3% больше ...01.12.2023 Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 11,2%
Оборот организаций Свердловской области в январе-октябре этого года составил 9 трлн 564,2 млрд руб. Это на 11,2% больше ...