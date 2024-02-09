Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 27,3%

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. Оборот организаций Свердловской области в январе-декабре 2023 года составил 895,8 млрд руб. Это на 27,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат.



Среди видов экономической деятельности сильнее всего за год вырос оборот организаций, осуществляющих производство текстильных изделий (в 2,9 раза), профессиональную, научную и техническую деятельность (в 2,3 раза), деятельность в сферах сельского, лесного хозяйств, охоты, рыболовства и рыбоводства (в два раза), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (в два раза).



В свою очередь, заметнее всего снизился оборот организаций, осуществляющих деятельность почтовой связи и курьерскую деятельность (на 32%), деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (на 26,5%).