Правительство Свердловской области увеличит объем мер поддержки креативных индустрий

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. В рамках внедрения на территории Свердловской области регионального стандарта развития ...Вчера, 12:21 Правительство Свердловской области формирует экспертную группу для внедрения регионального стандарта креативных индустрий
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. Свердловское правительство приступило к формированию экспертной группы, которая будет ...01.04.2024 Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства стал региональной опорной организацией развития креативных индустрий региона
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства стал региональной опорной ...04.12.2023 В Екатеринбурге пройдет тренд-сессия «EVENT-бизнес: тренды, опыт, возможности»
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. 14 декабря в екатеринбургском креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера, 16) состоится ...14.11.2023 Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по развитию креативных индустрий
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. Свердловская область заняла 10-е место рейтинга регионов РФ по развитию креативных ...