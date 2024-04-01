Правительство Свердловской области увеличит объем мер поддержки креативных индустрий

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. В рамках внедрения на территории Свердловской области регионального стандарта развития ...

АСИ предложило правительству Свердловской области сосредоточиться на трех креативных индустриях

Правительство Свердловской области формирует экспертную группу для внедрения регионального стандарта креативных индустрий

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. Свердловское правительство приступило к формированию экспертной группы, которая будет ...