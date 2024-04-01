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Правительство Свердловской области увеличит объем мер поддержки креативных индустрий

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. 4 апреля состоялось заседание правительства Свердловской области, в рамках которого его члены обсудили планы по внедрению Регионального стандарта развития креативных индустрий до конца 2024 года, сообщает департамент информполитики региона.

Ранее УрБК писал о том, что свердловское правительство приступило к формированию экспертной группы, которая будет работать над внедрением на Среднем Урале данного стандарта.

Свердловская область при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) проведет аудит и анализ влияния творческих индустрий на экономику, определится с креативной специализацией. Отдельное внимание будет уделено повышению спроса на продукцию и услуги творческих предпринимателей, их продвижению на экспорт.

«В Свердловской области поступательная работа по развитию креативных индустрий при поддержке губернатора Евгения Куйвашева ведется более трех лет. Создана сеть креативных кластеров, которая включает шесть площадок в Екатеринбурге, Сысерти, Арамили, Нижнем Тагиле и в Черноисточинске. Ключевой проект сети — креативный кластер «Домна», на его базе в настоящее время развиваются креативные сообщества сферы медиа, IT, моды и народных художественных промыслов», — говорится в сообщении департамента.

Опорной организацией развития креативных индустрий на Среднем Урале и агрегатором мер определен Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). Фонд предоставляет предпринимателям творческих сфер займы до 5 млн руб. и поручительства на сумму до 100 млн руб., организует для них сезонные ярмарки и финансово поддерживает проведение событийных мероприятий.

Кроме того, для продвижения местных производителей и дизайнеров из сферы легкой промышленности в августе 2024 года в Екатеринбурге пройдет фестиваль U Fashion LAB.

Ранее директор Центра по развитию креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде предложила Свердловской области сосредоточиться на трех индустриях: моде, кинематографе и современной музыке.
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