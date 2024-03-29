На Среднем Урале число вакансий за год выросло на 44%

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. В Свердловской области в I квартале 2024 года было опубликовано более 120 тыс. вакансий. По сравнению с тем же периодом предыдущего года этот показатель вырос на 44%, говорится в исследовании hh.ru. При этом самую заметную активность проявили компании из отраслей «Розничная торговля» (13% вакансий из всего объема), «Информационные технологии» (7%) и «Строительство, недвижимость» (5%). На Среднем Урале в этот период в основном требовались курьеры, промоутеры, упаковщики, операторы call-центров, менеджеры по продажам. Наибольшую динамику продемонстрировали вакансии упаковщиков (их в I квартале искали почти в пять раз больше), разнорабочих (в четыре раза), официантов (в три раза). Отмечается, что в январе-марте у работодателей региона вырос интерес к молодым соискателям. Так, число вакансий, в которых наниматели готовы рассматривать работников от 14 лет, увеличилось на 5%. Большая доля от всех предложений приходится на вакансии курьеров.

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