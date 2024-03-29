На Среднем Урале число вакансий за год выросло на 44%

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. В Свердловской области за январь-март 2024 года было опубликовано более 1 тыс. вакансий ...26.03.2024 На Среднем Урале число вакансий для кандидатов без опыта работы за год выросло на 71%
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. В 2023 году в Свердловской области было размещено 149 тыс. вакансий для кандидатов без ...17.01.2024 На Среднем Урале спрос на сотрудников с неполной занятостью за год вырос на 88%
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. Количество вакансий с неполной занятостью в Свердловской области за год выросло на 88%. ...01.12.2023 На Среднем Урале почти в 30% вакансий предлагается зарплата от 100 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2023. В Свердловской области в 29% открытых вакансий предлагается зарплата от 100 тыс. руб. ...17.10.2023 Число вакансий в моногородах Среднего Урала за два года выросло на 60%
За январь-сентябрь 2023 года в моногородах Свердловской области было открыто 45,6 тыс. вакансий. По сравнению с тем же ...