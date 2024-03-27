На Южном Урале аренда помещений свободного назначения за год подорожала на 28%

УрБК, Челябинск, 03.04.2024. Средняя стоимость помещений свободного назначения в Челябинской области в I квартале 2024 года составила 7 млн руб. За год этот показатель вырос на 17%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Спрос на рынке продажи помещений свободного назначения на Южном Урале за год снизился на 11%, предложение — на 6%.



В свою очередь, средняя стоимость аренды таких помещений в регионе в январе-марте этого года составила 64 тыс. руб., увеличившись за год на 28%. Спрос на этом рынке не изменился, предложение выросло на 2%.