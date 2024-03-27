На Южном Урале аренда помещений свободного назначения за год подорожала на 28%

Средняя стоимость помещений свободного назначения в Свердловской области в I квартале 2024 года составила 9,5 млн руб. ...Вчера, 17:02 Средняя стоимость помещений свободного назначения в Свердловской области за год выросла на 38%
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. Средняя стоимость помещений свободного назначения в Свердловской области в I квартале ...27.03.2024 В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» на рынке продажи офисных помещений за год выросла на 45%
В Екатеринбурге средняя стоимость продажи квадратного метра офисных помещений в феврале 2024 года составила 113 тыс. ...27.03.2024 В Челябинске предложение на рынке аренды офисных помещений за год снизилось на 31%
УрБК, Челябинск, 27.03.2024. В Челябинске средняя стоимость продажи квадратного метра офисных помещений в феврале 2024 ...27.03.2024 В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» на рынке продажи офисных помещений за год выросла на 45%
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость продажи квадратного метра офисных помещений в феврале ...