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Вчера, 18:01

На Южном Урале аренда помещений свободного назначения за год подорожала на 28%

УрБК, Челябинск, 03.04.2024. Средняя стоимость помещений свободного назначения в Челябинской области в I квартале 2024 года составила 7 млн руб. За год этот показатель вырос на 17%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Спрос на рынке продажи помещений свободного назначения на Южном Урале за год снизился на 11%, предложение — на 6%.

В свою очередь, средняя стоимость аренды таких помещений в регионе в январе-марте этого года составила 64 тыс. руб., увеличившись за год на 28%. Спрос на этом рынке не изменился, предложение выросло на 2%.
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