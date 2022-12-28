В Свердловской области более 57 тыс. школьников приняли участие в олимпиаде по финансовой грамотности

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. Свои знания в рамках пятого Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности ...29.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился премировать учителей-наставников призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2022. Учителям, подготовившим призеров и победителей финала Всероссийской олимпиады ...03.09.2021 В свердловских школах с 2022 года введут обязательное преподавание основ финансовой грамотности
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2021. В школах Свердловской области с будущего года вводится обязательное преподавание основ ...21.10.2019 С 1 ноября российские школьники смогут принять участие в Олимпиаде «Росатом»
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. Для российских школьников 1 ноября стартует дистанционный отборочный тур Олимпиады ...22.11.2017 УБРиР провел уроки финансовой грамотности для школьников Нижнего Тагила
Эксперты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) провели для учеников 10-11 классов МБОУ Лицей в Нижнеем ...