В Свердловской области более 57 тыс. школьников приняли участие в олимпиаде по финансовой грамотности

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. Более 57 тыс. свердловских школьников приняли участие в олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству, которая проходила на онлайн-платформе Учи.ру. В проверке знаний участвовали учащиеся с первого по девятый классы, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



Организаторами олимпиады выступили Банк России, Минфин РФ, Минэкономразвития РФ и образовательная платформа Учи.ру в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».



«За четыре года проведения олимпиады количество участников из Свердловской области увеличилось в 3,5 раза. Растет не только охват, но и уровень знаний. Так, например, в этом году с вопросами по такой сложной теме, как страхование, в целом по стране успешно справилось почти в четыре раза больше школьников, чем в прошлом году. Многие правильно решили задачи про отличия акций от облигаций», — говорится в сообщении.



Организаторы олимпиады также отметили, что вычислить мошенников и правильно повести себя во время имитации разговора с ними сумели 82% учеников. При этом задача по составлению семейного бюджета оказалась самой сложной для школьников — с ней справились лишь 30% участников.



Участники олимпиады были награждены именными дипломами, грамотами или сертификатами.