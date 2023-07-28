В Первоуральске под суд отправили 18 человек по обвинению в мошенничестве в сфере автострахования

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. Октябрьский районный суд города Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в ...

В Екатеринбурге осудили руководителя ОПГ за мошенничество в сфере автострахования на 4 млн рублей

В Свердловской области за махинации с недвижимостью на сумму более 24,3 млн рублей будут судить преступную группу

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. В Свердловской области перед судом предстанут семеро жителей региона — четыре женщины и ...