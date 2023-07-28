В Первоуральске под суд отправили 18 человек по обвинению в мошенничестве в сфере автострахования

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. Октябрьский районный суд города Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в ...28.02.2023 В Свердловской области за махинации с недвижимостью на сумму более 24,3 млн рублей будут судить преступную группу
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. В Свердловской области перед судом предстанут семеро жителей региона — четыре женщины и ...07.06.2021 В Екатеринбурге перед судом предстанет предполагаемый член ОПГ по обвинению в мошенничестве в сфере автострахования
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2021. В Октябрьский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении ...03.10.2019 В Челябинске будут судить четверых местных жителей за серию инсценировок ДТП
УрБК, Челябинск, 03.10.2019. В Челябинске четверо местных жителей обвиняются по части 2 статьи 159.5 УК РФ ...27.12.2018 В Екатеринбурге будут судить группу лиц, подозреваемых в вымогательстве и мошенничествах в автостраховании
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2018. Сотрудниками ГУ МВД России по Свердловской области завершено производство дела в ...