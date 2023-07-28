УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:43

В Первоуральске под суд отправили 18 человек по обвинению в мошенничестве в сфере автострахования

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. В суд Первоуральска поступили уголовные дела против 18 жителей города, которых подозревают в серии мошенничеств в сфере автострахования, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

По версии обвинения, с 2020 по 2023 год участники преступной группы имитировали в автосервисе повреждения, возникшие из-за ДТП (в том числе извлекали подушки безопасности). Оформляли фальшивое ДТП в Госавтоинспекции и по полученным документам забирали в страховых компаниях компенсации.

В общей сложности им удалось похитить более 3,6 млн руб. Также их обвиняют в попытке хищения 725 тыс. руб. Они обвиняются по частям 2 и 4 статьи 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой», части 3 статьи 30, части 4 статьи 159.5 УК РФ «Покушение на мошенничество в сфере страхования, организованной группой».

Один из членов группировки заключил со следствием соглашение о сотрудничестве, его дело выделили в отдельное производство.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.07.2023 В Екатеринбурге осудили руководителя ОПГ за мошенничество в сфере автострахования на 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. Октябрьский районный суд города Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в ...

28.02.2023 В Свердловской области за махинации с недвижимостью на сумму более 24,3 млн рублей будут судить преступную группу

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. В Свердловской области перед судом предстанут семеро жителей региона — четыре женщины и ...

07.06.2021 В Екатеринбурге перед судом предстанет предполагаемый член ОПГ по обвинению в мошенничестве в сфере автострахования

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2021. В Октябрьский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении ...

03.10.2019 В Челябинске будут судить четверых местных жителей за серию инсценировок ДТП

УрБК, Челябинск, 03.10.2019. В Челябинске четверо местных жителей обвиняются по части 2 статьи 159.5 УК РФ ...

27.12.2018 В Екатеринбурге будут судить группу лиц, подозреваемых в вымогательстве и мошенничествах в автостраховании

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2018. Сотрудниками ГУ МВД России по Свердловской области завершено производство дела в ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей06.03.2024Количество одобрений заявок на кредиты в РФ может снизиться на 20-30% из-за нового условия оценки клиента04.03.2024Сергей Коровин: Охлаждение ипотечного рынка пока не приводит к замедлению строительства
Архив новостей
Апрель 2024 (100)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18