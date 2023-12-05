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Вчера, 14:45

ВЦИОМ: Россияне предпочитают японские, отечественные и немецкие автомобили

УрБК, Москва, 03.04.2024. 36% опрошенных граждан РФ хотели бы приобрести автомобиль производства Японии, 33% — отечественный, 32% — немецкий. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Каждый пятый предпочел бы автомобиль корейского производства (22%), каждый седьмой — китайского (14%). Менее привлекательными для россиян оказались американские (6%) и европейские (за исключением немецких) (4%) машины.

В ближайшее время купить японскую машину хотели бы 47% опрошенных, немецкую — 42%, российскую — 30%, корейскую — 29%, китайскую — 19%. Чем старше респондент, тем выше готовность поддержать отечественный автопром, отметили аналитики ВЦИОМ.

На основе ответов респондентов ВЦИОМ сформулировал плюсы и минусы китайских автомобилей. К плюсам относятся доступность в широком смысле, внешний вид, технологичность и комфорт. К минусам — низкое качество.
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