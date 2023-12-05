ВЦИОМ: Россияне предпочитают японские, отечественные и немецкие автомобили

УрБК, Москва, 27.05.2016. Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) отмечают с начала года ...

ВЦИОМ: Жители России прогнозируют усиление доллара США к концу июля до 70 рублей

ВЦИОМ: В 2016 году только 14% россиян готовы потратиться на ремонт квартиры

УрБК, Москва, 28.01.2016. В 2016 году только 14% россиян планируют сделать ремонт жилья. Об этом сообщает пресс-служба ...