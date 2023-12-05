ВЦИОМ: Россияне предпочитают японские, отечественные и немецкие автомобили

30% опрошенных россиян имеют банковские вклады, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения ...05.12.2023 ВЦИОМ: Доля имеющих банковские вклады россиян выросла до 30%
УрБК, Москва, 05.12.2023. 30% опрошенных россиян имеют банковские вклады, свидетельствуют результаты исследования ...27.05.2016 ВЦИОМ: Жители России прогнозируют усиление доллара США к концу июля до 70 рублей
УрБК, Москва, 27.05.2016. Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) отмечают с начала года ...28.01.2016 ВЦИОМ: В 2016 году только 14% россиян готовы потратиться на ремонт квартиры
УрБК, Москва, 28.01.2016. В 2016 году только 14% россиян планируют сделать ремонт жилья. Об этом сообщает пресс-служба ...26.03.2015 ВЦИОМ: россияне отказываются от приобретения новых автомобилей в пользу подержанных
УрБК, Москва, 26.03.2015. Все больше россиян решают отказаться от приобретения нового автомобиля в пользу подержанного. ...