УБРиР увеличил вдвое выдачу ипотеки в I квартале 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. По итогам января и февраля 2024 года объем выдачи ипотеки по льготным программам в ...20.02.2024 УБРиР начал работать со счетами эскроу для расчетов по договорам долевого строительства
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил право открывать счета эскроу, ...09.02.2024 УБРиР готов возобновить выдачу IT-ипотеки после выделения дополнительных лимитов по госпрограмме
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) направил в АО «Дом. РФ» запрос на ...08.02.2024 УБРиР увеличил объем выдачи льготных ипотек в Свердловской области на 300% за год
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В январе 2024 года Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил объемы ...16.01.2024 В декабре 2023 года УБРиР выдал на 28% больше ипотечных кредитов
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В декабре 2023 года Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выдал на 28% больше ...