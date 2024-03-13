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Вчера, 12:03

УБРиР увеличил вдвое выдачу ипотеки в I квартале 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2024. По итогам января-марта 2024 года клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) оформили ипотечные кредиты на сумму в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выдачи по льготным программам увеличились в четыре раза относительно I квартала 2023 года. Пятая часть всех продаж приходится на Свердловскую область, сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.

Директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Алина Буслова рассказала, что по результатам марта доля сделок по госпрограммам в общем объеме предоставленных УБРиР жилищных кредитов несколько снизилась и составила 89%. По итогам февраля, за который было выдано в 1,5 раза больше ипотеки, чем в самые активные периоды прошлого года, этот показатель был равен уже 97%.

«Такой высокий спрос во многом связан с тем, что мы не вводили дополнительных комиссий для девелоперов при оформлении льготных жилищных кредитов. К концу квартала, когда конкуренты частично скорректировали свои подходы, ситуация выровнялась. При этом банк продолжает наращивать ипотечный портфель и выполняет намеченные на 2024 год плановые показатели продаж. В апреле, как и другие кредитные организации, мы ожидаем выделения новых лимитов по ИТ-ипотеке, чтобы возобновить работу по этой госпрограмме», — прокомментировала Алина Буслова.

Напомним, что в феврале распоряжением правительства России УБРиР получил право открывать счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве. Ранее такого продукта в линейке банка не было. В текущем году УБРиР планирует профинансировать несколько строительных проектов, а также предложить комплексные решения, которые будут интересны и застройщикам, и покупателям квартир.
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