В УБРиР объем выдачи льготной ипотеки с начала 2024 года вырос в пять раз

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. По итогам января и февраля 2024 года объем выдачи ипотеки по льготным программам в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) превысил показатели аналогичного периода прошлого года более чем в пять раз. В целом объем выдачи ипотечных кредитов за два месяца 2024 года вырос в 2,6 раза по сравнению с январем-февралем прошлого года, сообщает пресс-служба финансового учреждения.



Аналитики отмечают, что рост зафиксирован по всем направлениям льготных программ. Так, количество жилищных кредитов по госпрограммам в новостройках выросло в шесть раз, по семейной ипотеке — более чем в пять раз, по IT-ипотеке — более чем в три раза.



В рамках госпрограмм в феврале клиенты УБРиР оформили 97% от всего объема полученных в банке жилищных кредитов. В конце прошлого года эта доля составляла 84%, а в начале 2023-го — 46%.



«Бурный рост продаж льготной ипотеки мы фиксируем с начала года. На фоне достаточно высоких ставок по рыночным продуктам жилищные кредиты по госпрограммам остаются главным фактором поддержки для заемщиков и строительной отрасли. УБРиР приветствует продление семейной ипотеки, о котором уже было заявлено, готов продолжать работу по ней и во второй половине текущего года после оформления соответствующих решений правительства и выделения лимитов от оператора программы. Также мы планируем в ближайшее время подключиться к оформлению льготных кредитов по Дальневосточной ипотеке», — рассказала управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Алина Буслова.



Кроме этого, в ближайшее время УБРиР начнет открывать эскроу-счета для расчетов по договорам участия в долевом строительстве.