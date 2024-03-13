В УБРиР объем выдачи льготной ипотеки с начала 2024 года вырос в пять раз

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) направил в АО «Дом. РФ» запрос на ...08.02.2024 УБРиР увеличил объем выдачи льготных ипотек в Свердловской области на 300% за год
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В январе 2024 года Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил объемы ...16.01.2024 В декабре 2023 года УБРиР выдал на 28% больше ипотечных кредитов
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В декабре 2023 года Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выдал на 28% больше ...24.08.2023 УБРиР на 0,5% снизил ставки по льготной ипотеке
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) на 0,5% снизил ставки по льготным ...15.11.2022 В УБРиР в десять раз выросли объемы выдач семейной ипотеки по сравнению с началом года
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2022. Аналитики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) зафиксировали рост объемов ...