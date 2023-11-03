С начала 2024 года в Свердловской области три человека пострадали в результате ДТП в местах проведения дорожных работ

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. На Среднем Урале с начала года произошло уже два ДТП в местах проведения дорожных работ. Один человек погиб, и два пострадали. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Леонид Лиханов.



Он подчеркнул, что в случае ДТП с гибелью водителя было обнаружено, что специалисты, проводившие дорожные работы, выставили не все необходимые знаки.



Спикер добавил, что одной из целей реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) является снижение смертности в результате ДТП. Однако именно этот показатель с начала текущего года в регионе вырос на 85%.



«С начала текущего года на территории Свердловской области зарегистрировано 507 ДТП, это на 15% меньше показателей за аналогичный период 2023 года. Наблюдается снижение по количеству раненых на 25% — 671 человек. Вместе с тем на сегодняшний день наблюдается значительный рост по количеству погибших — более чем на 85%. Всего погибло 65 человек. В прошлом году на тот период было 30 погибших», — подчеркнул Леонид Лиханов.