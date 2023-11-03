УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:45

С начала 2024 года в Свердловской области три человека пострадали в результате ДТП в местах проведения дорожных работ

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. На Среднем Урале с начала года произошло уже два ДТП в местах проведения дорожных работ. Один человек погиб, и два пострадали. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Леонид Лиханов.

Он подчеркнул, что в случае ДТП с гибелью водителя было обнаружено, что специалисты, проводившие дорожные работы, выставили не все необходимые знаки.

Спикер добавил, что одной из целей реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) является снижение смертности в результате ДТП. Однако именно этот показатель с начала текущего года в регионе вырос на 85%.

«С начала текущего года на территории Свердловской области зарегистрировано 507 ДТП, это на 15% меньше показателей за аналогичный период 2023 года. Наблюдается снижение по количеству раненых на 25% — 671 человек. Вместе с тем на сегодняшний день наблюдается значительный рост по количеству погибших — более чем на 85%. Всего погибло 65 человек. В прошлом году на тот период было 30 погибших», — подчеркнул Леонид Лиханов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.11.2023 В Свердловской области за год более чем на 10% выросло число ДТП

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Свердловской области количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) за ...

19.07.2023 В Свердловской области на 30% снизилось число погибших в ДТП граждан

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области произошло 114 ДТП со смертельным ...

19.11.2021 С начала года на Среднем Урале произошло более 2,4 тыс. ДТП

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2021. С начала 2021 года в Свердловской области произошло 2 тыс. 246 дорожно-транспортных ...

19.11.2021 За 2021 год в Свердловской области установят 79 стационарных дорожных камер

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2021. С 1 января 2021 года в Свердловской области были установлены 73 стационарные дорожные ...

11.11.2020 ГИБДД выявила восемь очагов аварийности на свердловских трассах

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2020. На свердловских автодорогах с начала 2020 года выявили восемь очагов аварийности. Об ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей06.03.2024Количество одобрений заявок на кредиты в РФ может снизиться на 20-30% из-за нового условия оценки клиента04.03.2024Сергей Коровин: Охлаждение ипотечного рынка пока не приводит к замедлению строительства
Архив новостей
Апрель 2024 (67)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18