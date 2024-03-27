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Вчера, 15:25

Екатеринбург получил высшую награду премии «Туристические города» в номинации «Город креативного туризма»

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. Екатеринбурге вошел в топ-3 призеров в номинациях «Город туристических брендов» и «Город конгрессно-выставочной деятельности», а также получил высшую награду премии «Туристические города» в номинации «Город креативного туризма». Об этом сообщил в личном Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

«В прошлые выходные Екатеринбург на федеральном уровне подтвердил звание одного из ключевых центров туризма в России. Мы получили высшую награду премии «Туристические города» в номинации «Город креативного туризма». Но это еще не все. Столица Урала вошла в топ-3 призеров в номинациях «Город туристических брендов» и «Город конгрессно-выставочной деятельности». Торжественная церемония, прошедшая в Воронеже, собрала делегатов 63 городов из 41 региона страны», — написал градоначальник.

Он добавил, что городские власти и дальше будут оказывать поддержку туристской и креативной индустриям.

Напомним, что Свердловская область в целом по итогам 2023 года вошла в топ-10 востребованных у туристов регионов, проводящих деловые мероприятия, а также мероприятия из сферы промышленного и экскурсионного туризма.

Также в регионе бурно развивается деловой туризм. На Среднем Урале регулярно появляются новые площадки для проведения форумов, строятся новые гостиницы. Только за 2023 год регион принял 558 деловых мероприятий, что в два раза больше, чем в предыдущем году.
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