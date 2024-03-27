Екатеринбург получил высшую награду премии «Туристические города» в номинации «Город креативного туризма»

Свердловская область вошла в 2023 году в топ-10 востребованных у туристов регионов, проводящих деловые мероприятия, а ...27.03.2024 Свердловская область вошла в топ-10 регионов РФ по деловому, промышленному и экскурсионному туризму
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. Свердловская область вошла в 2023 году в топ-10 востребованных у туристов регионов, ...19.03.2024 Будущее делового туризма в Свердловской области
В регионе развивается инфраструктура для проведения бизнес-мероприятий ...07.04.2022 ММК получил награду Всероссийского акселератора по промышленному туризму
УрБК, Магнитогорск, 07.04.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) получил награду на Всероссийском ...12.12.2019 Екатеринбург победил в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие» премии Russian Event Awards 2019
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2019. В Самаре назвали победителей VIII Национальной премии в области событийного туризма ...