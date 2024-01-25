Свердловская область вошла в топ-10 регионов РФ по деловому, промышленному и экскурсионному туризму

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. Свердловская область оказалась одним из самых популярных у туристов регионов России. Об ...09.06.2021 Из Екатеринбурга после 1 июля могут запустить чартерные рейсы в Египет
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2021. Из Екатеринбурга после 1 июля 2021 года могут запустить перелеты на египетские курорты. ...19.02.2018 Свердловская область в 2017 году приняла более 2,5 млн туристов
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2018. Свердловская область в 2017 году вошла в топ-10 наиболее популярных туристических ...07.04.2016 Юрий Барзыкин: В сфере внутрироссийского туризма остается целый ряд нерешенных проблем
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2016. Развитие внутрироссийского туризма сопряжено с необходимостью решения целого ряда ...07.04.2016 Юрий Барзыкин: В сфере внутрироссийского туризма остается целый ряд нерешенных проблем
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2016. Развитие внутрироссийского туризма сопряжено с необходимостью решения целого ряда ...