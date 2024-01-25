Свердловская область вошла в топ-10 регионов РФ по деловому, промышленному и экскурсионному туризму

Свердловская область вошла в 2023 году в топ-10 востребованных у туристов регионов, проводящих деловые мероприятия, а также мероприятия из сферы промышленного и экскурсионного туризма. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.



Кроме того, по его словам, Средний Урал занял восьмое место по РФ по объемам въездного туризма в 2023 году. «Есть аэропорт, хорошая логистика, есть что и как показать. Поэтому (туристы — прим. ред.) используют и как точку назначения, и как транзитный пункт», — отметил Ю. Барзыкин.



Всего в Россию в 2023 году въехали около 8,5 млн человек из Китая, Индии, Ирана, Турции и других стран. В 2024 году этот поток возрастет кратно, предположил Ю. Барзыкин, потому что вступит в силу безвизовый режим с Индией и безвизовый режим для туристических групп с Китаем (до пандемии из КНР в Россию приезжали около 2,2 млн туристов). Также несколько десятков тысяч туристов прибывают в РФ из Ирана.