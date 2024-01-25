УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Вчера, 12:02

Свердловская область вошла в топ-10 регионов РФ по деловому, промышленному и экскурсионному туризму

Свердловская область вошла в 2023 году в топ-10 востребованных у туристов регионов, проводящих деловые мероприятия, а также мероприятия из сферы промышленного и экскурсионного туризма. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.

Кроме того, по его словам, Средний Урал занял восьмое место по РФ по объемам въездного туризма в 2023 году. «Есть аэропорт, хорошая логистика, есть что и как показать. Поэтому (туристы — прим. ред.) используют и как точку назначения, и как транзитный пункт», — отметил Ю. Барзыкин.

Всего в Россию в 2023 году въехали около 8,5 млн человек из Китая, Индии, Ирана, Турции и других стран. В 2024 году этот поток возрастет кратно, предположил Ю. Барзыкин, потому что вступит в силу безвизовый режим с Индией и безвизовый режим для туристических групп с Китаем (до пандемии из КНР в Россию приезжали около 2,2 млн туристов). Также несколько десятков тысяч туристов прибывают в РФ из Ирана.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 11:41 Свердловская область вошла в топ-10 регионов РФ по деловому, промышленному и экскурсионному туризму

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. Свердловская область вошла в 2023 году в топ-10 востребованных у туристов регионов, ...

25.01.2024 Свердловская область названа одним из самых популярных туристических направлений в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. Свердловская область оказалась одним из самых популярных у туристов регионов России. Об ...

19.02.2018 Свердловская область в 2017 году приняла более 2,5 млн туристов

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2018. Свердловская область в 2017 году вошла в топ-10 наиболее популярных туристических ...

07.04.2016 Юрий Барзыкин: В сфере внутрироссийского туризма остается целый ряд нерешенных проблем

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2016. Развитие внутрироссийского туризма сопряжено с необходимостью решения целого ряда ...

07.04.2016 Юрий Барзыкин: В сфере внутрироссийского туризма остается целый ряд нерешенных проблем

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2016. Развитие внутрироссийского туризма сопряжено с необходимостью решения целого ряда ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток01.03.2024Мартовские изменения06.03.2024Количество одобрений заявок на кредиты в РФ может снизиться на 20-30% из-за нового условия оценки клиента01.03.2024В Екатеринбурге в рамках социального проекта свердловского отделения УФНС РФ прошел детский спектакль для военнослужащих
Архив новостей
Март 2024 (598)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18