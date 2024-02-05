В Свердловской области в 2024 году на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет направлено более 31 млрд рублей

Доля ровных дорог в агломерациях Екатеринбурга и Нижнего Тагила достигнет 85% в 2024 году

В Свердловской области в 2024 году в рамках нацпроекта БКД будет отремонтировано более 80 км региональных дорог

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. В Свердловской области в 2024 году в рамках реализации национального проекта ...