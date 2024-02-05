В Свердловской области в 2024 году на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет направлено более 31 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. Доля дорог, соответствующих нормативам национального проекта «Безопасные качественные ...19.01.2024 В Свердловской области в 2024 году в рамках нацпроекта БКД будет отремонтировано более 80 км региональных дорог
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. В Свердловской области в 2024 году в рамках реализации национального проекта ...27.01.2022 На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Свердловской области направят 8,4 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2022. Объем финансирования национального проекта «Безопасные качественные дороги» в ...24.03.2021 Почти 7 млрд рублей потратят на ремонт и реконструкцию дорог в Свердловской области в 2021 году
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. Общий объем средств, который будет направлен на реализацию нацпроекта «Безопасные и ...27.11.2018 В 2019 году Свердловская область получит почти 2 млрд рублей на ремонт дорог
УрБК Екатеринбург, 27.11.2018. Почти 2 млрд руб. поступят в бюджет Свердловской области из федеральной казны в рамках ...