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Вчера, 15:01

В Свердловской области в 2024 году на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет направлено более 31 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. В Свердловской области в 2024 году на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) будет направлено 31,3 млрд руб. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

Так, в рамках нацпроекта БКД в Свердловской области планируется отремонтировать 79 объектов, в том числе 11 участков протяженностью почти 48 км на региональной сети. В Нижнем Тагиле запланировано к приведению в нормативное состояние четыре участка улично-дорожной сети, в Екатеринбурге — 13.

«Помимо этого, у нас в реализации находится пять капиталоемких объектов. Это завершение работ по второй очереди первого пускового комплекса екатеринбургской кольцевой дороги. Также реконструкция дорог по улицам Октябрьской и Циолковского в Нижнем Тагиле. Строительство путепровода на 127 км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск, на 61-м км этой же дороги и реконструкция моста через реку Тегень на 37 км дороги Туринская слобода — Решетниково — Саграй», — рассказал Денис Чегаев.

Он добавил, что в 99,9% работы уже законтрактованы, еще один подрядчик будет определен в середине апреля.
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