Доля коротких микрозаймов в России в 2023 году снизилась до 34%

УрБК, Москва, 02.04.2024. Доля коротких займов «до зарплаты» в РФ в 2023 году сократилась до минимума за последние пять лет, составив 34%. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Банка России «Обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов».



Согласно данным регулятора, причиной этого стали новые регуляторные требования: ставка не может быть более 0,8% в день, максимальный размер переплаты — более 1,3 от суммы долга за весь период.



Кроме того, в течение года постепенно ужесточались макропруденциальные лимиты по заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки. За счет этого произошло улучшение качества портфелей МФО. Так, доля просроченной задолженности со сроком до 90 дней снизилась до 9%, что стало самым низким показателем с начала 2021 года.



В то же время расширение покупательского спроса стало стимулом для потребительского кредитования. По итогам прошлого года портфель микрозаймов увеличился на 22%, до 443 млрд руб. При этом доминировало онлайн-кредитование, в офисах выдавался лишь каждый пятый заем.