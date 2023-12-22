Доля коротких микрозаймов в России в 2023 году снизилась до 34%

УрБК, Москва, 02.04.2024. Доля коротких займов «до зарплаты» в РФ в 2023 году сократилась до минимума за последние пять ...22.12.2023 Доля онлайн-займов в портфеле российских МФО выросла до 76% в III квартале 2023 года
Доля онлайн-займов у микрофинансовых организаций (МФО) в России выросла в III квартале 2023 года с 73% до 76% от общего ...22.12.2023 Доля онлайн-займов в портфеле российских МФО выросла до 76% в III квартале 2023 года
УрБК, Москва, 22.12.2023. Доля онлайн-займов у микрофинансовых организаций (МФО) в России выросла в III квартале 2023 ...04.04.2023 В 2022 году портфель займов российских МФО вырос до 364 млрд рублей
В 2022 году портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) в России достиг 364 млрд руб. Об этом сообщает ...04.04.2023 В 2022 году портфель займов российских МФО вырос до 364 млрд рублей
УрБК, Москва, 04.04.2023. В 2022 году портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) в России достиг 364 млрд руб. ...