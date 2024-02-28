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Вчера, 18:01

В Челябинске квартиры на первичном рынке за год подорожали на 31%

УрБК, Челябинск, 01.04.2024. Средняя стоимость квартир на первичном рынке Челябинска в I квартале 2024 года составила 5,3 млн руб. За квартал этот показатель снизился на 2%, за год вырос на 31%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Спрос на рынке новостроек столицы Южного Урала за год снизился на 10%, предложение выросло на 32%.

Среди исследованных городов сильнее всего предложение на первичном рынке за год увеличилось в Тюмени (+227%), Брянске (+170%), Рязани (+121%) и Екатеринбурге (+109%).

По словам руководителя направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, снижение спроса и рост предложения на рынке положительно для покупателей сказываются на динамике цены — за год она прибавила всего 11% в среднем по России.
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