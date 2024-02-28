В Челябинске квартиры на первичном рынке за год подорожали на 31%

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. Средняя стоимость квартир на первичном рынке Екатеринбурга в I квартале 2024 года ...28.02.2024 В Челябинске предложение небольших квартир на первичном рынке за год выросло в 2,7 раза
УрБК, Челябинск, 28.02.2024. В Челябинске средняя стоимость квартир площадью до 25 кв. м. на первичном рынке в феврале ...11.12.2023 В Челябинске средняя стоимость «квадрата» недвижимости на первичном рынке за год выросла на 30%
УрБК, Челябинск, 11.12.2023. В Челябинске средняя стоимость квартир на первичном рынке жилья в ноябре 2023 года ...30.06.2023 В Челябинске спрос на недвижимость на первичном рынке за квартал снизился на 5%
УрБК, Челябинск, 30.06.2023. В Челябинске средняя стоимость объектов на первичном рынке жилья во II квартале 2023 года ...30.06.2023 В Екатеринбурге предложение жилья на первичном рынке за квартал выросло почти на четверть
В Екатеринбурге средняя стоимость объектов на первичном рынке жилья во II квартале 2023 года составила 5,4 млн руб. По ...