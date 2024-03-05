На Южном Урале объем выданных ипотечных кредитов за месяц вырос почти на 60%

В Свердловской области в феврале 2024 года было выдано 3,87 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем ...Вчера, 13:22 Количество выданных ипотечных кредитов на Среднем Урале за месяц выросло на 38%
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. В Свердловской области в феврале 2024 года было выдано 3,87 тыс. ипотечных кредитов. По ...05.03.2024 На Южном Урале средний размер выданных ипотечных кредитов за месяц вырос на 21%
УрБК, Челябинск, 05.03.2024. В Челябинской области в январе 2024 года было выдано 1,81 тыс. ипотечных кредитов. По ...05.03.2024 В Свердловской области количество выданных ипотечных кредитов за месяц снизилось почти на четверть
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В Свердловской области в январе 2024 года было выдано 2,69 тыс. ипотечных кредитов. По ...31.03.2022 Средний размер выданных в феврале ипотечных кредитов на Южном Урале составил 2,42 млн рублей
УрБК, Челябинск, 31.03.2022. В Челябинской области средний размер выданных в феврале 2022 года ипотечных кредитов ...