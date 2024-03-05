На Южном Урале объем выданных ипотечных кредитов за месяц вырос почти на 60%

УрБК, Челябинск, 01.04.2024. В Челябинской области в феврале 2024 года было выдано 2,9 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем этого года этот показатель вырос на 54%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Объем выданных на Южном Урале ипотечных кредитов в феврале составил 9,36 млрд руб., за месяц увеличившись на 59%.



При этом Челябинская область стала лидером среди исследованных регионов РФ по приросту объема выданных ипотечных кредитов. Также заметно увеличился этот показатель в Нижегородской области (+48%), Алтайском крае (+46%) и ХМАО (+43%).



Средний чек выданных ипотечных кредитов в регионе достиг 3,23 млн руб. (+3%). Средний срок составил 245 месяцев (20 лет и пять месяцев).