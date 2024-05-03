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Вчера, 15:43

На Южном Урале количество выданных ипотечных кредитов за месяц снизилось на 3%

УрБК, Челябинск, 19.06.2024. В Челябинской области в апреле 2024 года было выдано 2,62 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем это число снизилось на 3%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Наиболее значительное сокращение числа выданных ипотек отмечено в Санкт-Петербурге и Иркутской области (на 8%), Красноярском крае, Татарстане и Москве (на 7%), Ленинградской области (на 6%).

Объем выданных в апреле ипотечных кредитов на Южном Урале составил 9,04 млрд руб., снизившись на 2% за месяц.

Средний размер выданных ипотечных кредитов в Челябинской области в апреле достиг 3,46 млн руб., увеличившись за месяц на 1%. Средний срок ипотеки в регионе составил 256 месяцев (21 год и четыре месяца).

Согласно исследованию, в целом по стране на долю льготной ипотеки в апреле пришлось 56% от общего количества и 69% от общего объема выдач ипотечных кредитов.
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