УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:20

Выдача льготной ипотеки с господдержкой в августе выросла в России на 25%

УрБК, Москва, 23.09.2025. В России в августе 2025 было выдано 49,59 тыс. ипотек с господдержкой на общую сумму 286,7 млрд руб. Это больше прошлогодних показателей на 25%, когда было выдано 39,75 тыс. ипотек на 222,34 млрд руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Сообщается, что на долю льготной ипотеки в августе пришлось 57% от общего количества и 76% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья. В 2024 году доля льготных ипотечных кредитов составляла 46% от общего количества и 62% от общего объема всех ипотечных кредитов.

Средний размер льготного ипотечного кредита за отчетный период увеличился на 3%, до 5,78 млн руб. (в 2024 году — 5,59 млн рублей). Средний срок кредитования был равен 322 месяца, а в августе 2024 года — 314 месяцев.

Также за август количество и объем выдачи льготных жилищных кредитов выросли на 1%.

В топ-5 регионов по объемам льготного ипотечного кредитования в августе вошли: Москва — 3,88 тыс. кредитов на 33,35 млрд руб., Московская обл. — 2,94 тыс. кредитов на 22,87 млрд руб., Санкт-Петербург — 2,32 тыс. кредитов на 16,94 млрд руб., Краснодарский край — 2,1 тыс. кредитов на 11,67 млрд руб. и Татарстан — 1,74 тыс. кредитов на 10 млрд руб.

Что касается Свердловской области, в июле 2025 года там выдали 2 тыс. 998 ипотечных кредитов на общую сумму 11,15 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем количество кредитов выросло на 12%, объем — на 10%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.09.2024 На Южном Урале доля льготных ипотечных кредитов в общем объеме выданных кредитов на покупку жилья в августе составила 49%

УрБК, Челябинск, 24.09.2024. В Челябинской области объем выданных льготных ипотечных кредитов в августе 2024 года ...

23.09.2024 В Свердловской области доля льготных ипотечных кредитов в общем объеме выданных кредитов на покупку жилья в августе составила 52%

В Свердловской области объем выданных льготных ипотечных кредитов в августе 2024 года составил 5,14 млрд руб. (52% от ...

23.09.2024 В Свердловской области доля льготных ипотечных кредитов в общем объеме выданных кредитов на покупку жилья в августе составила 52%

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. В Свердловской области объем выданных льготных ипотечных кредитов в августе 2024 года ...

26.08.2024 В Свердловской области доля льготных ипотечных кредитов в общем объеме выданных кредитов на покупку жилья в июле составила 56%

В Свердловской области объем выданных льготных ипотечных кредитов в июле 2024 года составил 4,76 млрд руб. (56% от ...

26.08.2024 В Свердловской области доля льготных ипотечных кредитов в общем объеме выданных кредитов на покупку жилья в июле составила 56%

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2024. В Свердловской области объем выданных льготных ипотечных кредитов в июле 2024 года ...

Популярные новости
05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале12.09.2025Двойной финисаж, колокольчики и звери12.09.2025Ревда обновляет воду
Архив новостей
Сентябрь 2025 (623)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.