В Свердловской области доля льготных ипотечных кредитов в общем объеме выданных кредитов на покупку жилья в августе составила 52%

В Свердловской области объем выданных льготных ипотечных кредитов в июле 2024 года составил 4,76 млрд руб. (56% от ...26.08.2024 На Южном Урале объем выданных льготных ипотечных кредитов в июле составил 3,13 млрд рублей
УрБК, Челябинск, 26.08.2024. В Челябинской области объем выданных льготных ипотечных кредитов в июле 2024 года составил ...26.08.2024 В Свердловской области доля льготных ипотечных кредитов в общем объеме выданных кредитов на покупку жилья в июле составила 56%
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2024. В Свердловской области объем выданных льготных ипотечных кредитов в июле 2024 года ...22.07.2024 На Южном Урале средний срок выданных льготных ипотечных кредитов в июне составил более 25 лет
УрБК, Челябинск, 22.07.2024. В Челябинской области объем выданных льготных ипотечных кредитов в июне 2024 года составил ...19.07.2024 В Свердловской области доля льготных ипотечных кредитов в общем объеме выданных кредитов на покупку жилья в июне составила 74%
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2024. В Свердловской области объем выданных льготных ипотечных кредитов в июне 2024 года ...