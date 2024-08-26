В Свердловской области доля льготных ипотечных кредитов в общем объеме выданных кредитов на покупку жилья в августе составила 52%

В Свердловской области объем выданных льготных ипотечных кредитов в августе 2024 года составил 5,14 млрд руб. (52% от общего объема выданных кредитов на покупку жилья). Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



С этим результатом Средний Урал занял седьмое место рейтинга среди 30 регионов РФ. В топ-5 списка по объему выданных льготных ипотечных кредитов попали Москва (20,15 млрд руб.), Московская область (13,43 млрд руб.), Санкт-Петербург (11,38 млрд руб.), Краснодарский (6,54 млрд руб.) и республика Башкортостан (6,14 млрд руб.).



В Свердловской области в августе 2024 года было выдано 1 тыс. 079 льготных ипотечных кредитов (37% от общего числа кредитов на покупку жилья). Средний чек составил 4,7 млн руб., средний срок — 319 месяцев (26 года и семь месяцев).



В целом по стране на долю льготной ипотеки в июле пришлось 41% от общего количества и 56% от общего объема выдачи кредитов на покупку жилья. Месяцем ранее — 42% и 57% соответственно.