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На Южном Урале доля льготных ипотечных кредитов в общем объеме выданных кредитов на покупку жилья в августе составила 49%

УрБК, Челябинск, 24.09.2024. В Челябинской области объем выданных льготных ипотечных кредитов в августе 2024 года составил 2,96 млрд руб. (49% от общего объема выданных кредитов на покупку жилья). Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

С этим результатом Южный Урал расположился на 14 месте рейтинга среди 30 регионов РФ. В топ-5 списка по объему выданных льготных ипотечных кредитов попали Москва (20,15 млрд руб.), Московская область (13,43 млрд руб.), Санкт-Петербург (11,38 млрд руб.), Краснодарский край (6,54 млрд руб.) и республика Башкортостан (6,14 млрд руб.).

В Челябинской области в августе 2024 года было выдано 631 тыс. льготных ипотечных кредитов (34% от общего числа кредитов на покупку жилья). Средний чек составил 4,7 млн руб., средний срок — 308 месяцев (25 лет и восемь месяцев).
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