На Южном Урале доля льготных ипотечных кредитов в общем объеме выданных кредитов на покупку жилья в августе составила 49%

В Свердловской области объем выданных льготных ипотечных кредитов в августе 2024 года составил 5,14 млрд руб. (52% от ...Вчера, 12:21 В Свердловской области доля льготных ипотечных кредитов в общем объеме выданных кредитов на покупку жилья в августе составила 52%
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. В Свердловской области объем выданных льготных ипотечных кредитов в августе 2024 года ...26.08.2024 В Свердловской области доля льготных ипотечных кредитов в общем объеме выданных кредитов на покупку жилья в июле составила 56%
В Свердловской области объем выданных льготных ипотечных кредитов в июле 2024 года составил 4,76 млрд руб. (56% от ...26.08.2024 В Свердловской области доля льготных ипотечных кредитов в общем объеме выданных кредитов на покупку жилья в июле составила 56%
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2024. В Свердловской области объем выданных льготных ипотечных кредитов в июле 2024 года ...19.07.2024 В Свердловской области доля льготных ипотечных кредитов в общем объеме выданных кредитов на покупку жилья в июне составила 74%
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2024. В Свердловской области объем выданных льготных ипотечных кредитов в июне 2024 года ...