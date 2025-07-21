Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за месяц выросло на 12%

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2025. В Свердловской области в июле 2025 года выдали 2 тыс. 998 ипотечных кредитов на общую сумму 11,15 млрд руб., говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



По сравнению с предыдущим месяцем количество кредитов выросло на 12%, объем — на 10%. Средний чек снизился на 2%, до 3,72 млн руб. Средний срок ипотеки вырос с 250 до 251 месяца.



Добавим, что в июле 2025 года банки выдали россиянам 78,79 тыс. ипотечных кредитов (+11% к уровню июня) на сумму 343,68 млрд руб. (+11%). В годовом отношении число кредитов снизилось на 2%, объем вырос на 14%.