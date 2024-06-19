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Вчера, 14:43

На Южном Урале количество выданных ипотечных кредитов за месяц выросло на 7%

УрБК, Челябинск, 27.06.2024. В Челябинской области в мае 2024 года было выдано 2,81 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем это число выросло на 7%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Объем выданных в мае ипотечных кредитов на Южном Урале составил 10,25 млрд руб., увеличившись на 13% за месяц.

Средний размер выданных ипотечных кредитов в Челябинской области в мае достиг 3,65 млн руб. (+6%). Средний срок ипотеки в регионе составил 265 месяцев (22 года и один месяц).

Согласно исследованию, в целом по стране на долю льготной ипотеки в мае пришлось 62% от общего количества и 75% от общего объема выдач ипотечных кредитов.

По словам гендиректора ОКБ Михаила Алексина, потребительские ожидания по скорому завершению части программ льготной ипотеки, а также по возможному повышению ключевой ставки в мае воплотились в приросте объемов ипотечного кредитования.
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