В Челябинской области выдали 1,71 тыс. новых автокредитов в январе 2024 года

В течение января 2024 года в Свердловской области было выдано 1,85 тыс. новых автокредитов на общую сумму 2,7 млрд руб. ...Вчера, 12:02 На Среднем Урале выдали 1,85 тыс. новых автокредитов в январе 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В течение января 2024 года в Свердловской области было выдано 1,85 тыс. новых ...27.02.2024 Средний размер выданных на Южном Урале автокредитов в январе составил 1,44 млн рублей
УрБК, Челябинск, 27.02.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в январе 2024 года составил ...26.02.2024 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за год вырос на 31,7%
Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в январе 2024 года составил 1,46 млн руб. Это на 31,7% ...26.02.2024 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за год вырос на 31,7%
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в январе 2024 года составил ...