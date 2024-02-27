В Челябинской области выдали 1,71 тыс. новых автокредитов в январе 2024 года

УрБК, Челябинск, 05.03.2024. В январе 2024 года на Южном Урале было выдано 1,71 тыс. новых автокредитов на общую сумму 2,38 млрд руб. Средний чек составил 1,39 млн руб., а средний срок кредита — 71 месяц (пять лет и 11 месяцев). Об этом сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ), подведя итоги автокредитования граждан РФ в январе 2024 года.



В декабре 2023 года в Челябинской области было выдано 1,39 тыс. новых автокредитов на общую сумму 1,39 млрд руб. Средний чек составил 1 млн руб., а средний срок кредита — пять лет и один месяц. Таким образом, количество выданных в Свердловской области автокредитов за месяц выросло на 22%, объем — на 71%, а средний чек — 39%.



«Средний размер автокредита за месяц также вырос во всех регионах из числа ТОП-30. Наибольший рост отмечается в Челябинской обл.: +39%», — отмечают аналитики ОКБ.



В целом по России объемы выдачи новых автокредитов за месяц сократились на 10%, а их количество — на 9%. В январе 2024 года было выдано 58,36 тыс. кредитов на общую сумму 88,35 млрд руб. (в декабре 2023 года — 64,06 тыс. кредитов на 98,22 млрд руб.).



В топе регионов РФ по объему выданных в январе 2024 года новых автокредитов Челябинская область оказалась на девятом месте. Первые три строчки рейтинга заняли Москва, Московская область и Санкт-Петербург.