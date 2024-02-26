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Вчера, 12:02

На Среднем Урале выдали 1,85 тыс. новых автокредитов в январе 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В течение января 2024 года в Свердловской области было выдано 1,85 тыс. новых автокредитов на общую сумму 2,7 млрд руб. Средний чек составил 1,46 млн руб., а средний срок кредита — 71 месяц (пять лет и 11 месяцев). Такие данные предоставило Объединенное кредитное бюро (ОКБ), подведя итоги автокредитования граждан РФ в январе 2024 года.

Для сравнения: в декабре 2023 года на территории региона было выдано 1,17 тыс. новых автокредитов на общую сумму 1,28 млрд руб. Средний чек составил 1,09 млн руб., а средний срок кредита — пять лет. Таким образом, количество выданных в Свердловской области автокредитов за месяц выросло на 58%, а объем — на 111%.

В целом по России объемы выдач новых автокредитов за месяц сократились на 10%, а их количество — на 9%. В январе 2024 года было выдано 58,36 тыс. кредитов на общую сумму 88,35 млрд руб. против 64,06 тыс. кредитов на 98,22 млрд руб. в декабре 2023 года. Средний чек автокредита за месяц снизился на 1%, с 1,53 до 1,51 млн руб.

В топе регионов РФ по объему выданных в январе 2024 года новых автокредитов Свердловская область оказалась на шестом месте, уступив Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю и Татарстану.
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