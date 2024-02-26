На Среднем Урале выдали 1,85 тыс. новых автокредитов в январе 2024 года

В течение января 2024 года в Свердловской области было выдано 1,85 тыс. новых автокредитов на общую сумму 2,7 млрд руб. ...26.02.2024 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за год вырос на 31,7%
Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в январе 2024 года составил 1,46 млн руб. Это на 31,7% ...26.02.2024 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за год вырос на 31,7%
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в январе 2024 года составил ...30.01.2024 Объем выданных на Среднем Урале автокредитов за год вырос более чем в два раза
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. Объем автокредитов, выданных в декабре 2023 года в Свердловской области, составил 2,66 ...28.02.2019 За январь 2019 года в России объем кредитования вырос на 19%
УрБК, Москва, 28.02.2019. В январе 2019 года в России было выдано 2,58 млн новых кредитов общим объемом 550,61 млрд ...