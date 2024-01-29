УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:43

На Южном Урале средний размер выданных ипотечных кредитов за месяц вырос на 21%

УрБК, Челябинск, 05.03.2024. В Челябинской области в январе 2024 года было выдано 1,81 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель снизился на 25%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Объем выданных ипотечных кредитов в регионе в январе достиг 5,73 млрд руб., снизившись по сравнению с декабрем на 10%.

Среди исследованных регионов РФ самый большой объем выданной ипотеки зафиксирован в Москве (40,54 млрд руб.), Московской области (24,82 млрд руб.), Санкт-Петербурге (19,14 млрд руб.), Татарстане (12,39 млрд руб.) и Краснодарском крае (12,05 млрд руб.).

Средний размер ипотечных кредитов, выданных в январе на Южном Урале, составил 3,16 млн руб. (+21%).

Средний срок ипотеки в Челябинской области в январе достиг 245 месяцев (20 лет и пять месяцев).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 12:42 В Свердловской области количество выданных ипотечных кредитов за месяц снизилось почти на четверть

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В Свердловской области в январе 2024 года было выдано 2,69 тыс. ипотечных кредитов. По ...

29.01.2024 Средний размер выданной ипотеки на Южном Урале в декабре вырос на 21%

УрБК, Челябинск, 29.01.2024. Объем ипотечных кредитов, выданных в Челябинской области в декабре 2023 года, составил ...

28.11.2023 На Южном Урале средний чек выданных ипотечных кредитов за год вырос на 26%

УрБК, Челябинск, 28.11.2023. В Челябинской области в октябре 2023 года выдали 5 тыс. 792 ипотечных кредита. По ...

18.08.2022 Число выданных ипотечных кредитов на Южном Урале за месяц выросло на 42%

УрБК, Челябинск, 18.08.2022. В Челябинской области в июле 2022 года был выдан 1 тыс. 941 ипотечный кредит. Это на ...

18.02.2022 Средний размер выданных на Южном Урале ипотечных кредитов в январе составил 2,3 млн рублей

УрБК, Челябинск, 18.02.2022. В Челябинской области средний размер выданных в январе 2022 года ипотечных кредитов ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях09.02.2024Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом07.02.2024Оксана Логинова: Мы акцентируем внимание на индивидуальной работе с каждым собственником09.02.2024Музейная афиша
Архив новостей
Март 2024 (102)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18