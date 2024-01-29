На Южном Урале средний размер выданных ипотечных кредитов за месяц вырос на 21%

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В Свердловской области в январе 2024 года было выдано 2,69 тыс. ипотечных кредитов. По ...29.01.2024 Средний размер выданной ипотеки на Южном Урале в декабре вырос на 21%
УрБК, Челябинск, 29.01.2024. Объем ипотечных кредитов, выданных в Челябинской области в декабре 2023 года, составил ...28.11.2023 На Южном Урале средний чек выданных ипотечных кредитов за год вырос на 26%
УрБК, Челябинск, 28.11.2023. В Челябинской области в октябре 2023 года выдали 5 тыс. 792 ипотечных кредита. По ...18.08.2022 Число выданных ипотечных кредитов на Южном Урале за месяц выросло на 42%
УрБК, Челябинск, 18.08.2022. В Челябинской области в июле 2022 года был выдан 1 тыс. 941 ипотечный кредит. Это на ...18.02.2022 Средний размер выданных на Южном Урале ипотечных кредитов в январе составил 2,3 млн рублей
УрБК, Челябинск, 18.02.2022. В Челябинской области средний размер выданных в январе 2022 года ипотечных кредитов ...