На Южном Урале средний размер выданных ипотечных кредитов за месяц вырос на 21%

УрБК, Челябинск, 05.03.2024. В Челябинской области в январе 2024 года было выдано 1,81 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель снизился на 25%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Объем выданных ипотечных кредитов в регионе в январе достиг 5,73 млрд руб., снизившись по сравнению с декабрем на 10%.



Среди исследованных регионов РФ самый большой объем выданной ипотеки зафиксирован в Москве (40,54 млрд руб.), Московской области (24,82 млрд руб.), Санкт-Петербурге (19,14 млрд руб.), Татарстане (12,39 млрд руб.) и Краснодарском крае (12,05 млрд руб.).



Средний размер ипотечных кредитов, выданных в январе на Южном Урале, составил 3,16 млн руб. (+21%).



Средний срок ипотеки в Челябинской области в январе достиг 245 месяцев (20 лет и пять месяцев).