Число выданных ипотечных кредитов на Южном Урале за месяц выросло на 2%

УрБК, Челябинск, 03.05.2024. В Челябинской области в марте 2024 года было выдано 3,11 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем это число выросло на 2%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Объем выданных в марте ипотечных кредитов на Южном Урале составил 10,07 млрд руб., за месяц увеличившись на 2%.



Средний чек выданных ипотечных кредитов в Челябинской области в марте достиг 3,24 млн руб., не изменившись за месяц. Средний срок ипотеки в регионе составил 250 месяцев (20 лет и десять месяцев).



В целом по стране в марте было выдано 324,40 тыс. ипотечных кредитов на 1,29 трлн руб.