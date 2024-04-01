Число выданных ипотечных кредитов на Южном Урале за месяц выросло на 2%

В Свердловской области в марте 2024 года было выдано 4,98 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем ...Вчера, 17:24 В Свердловской области объем выданных ипотечных кредитов за месяц вырос почти на четверть
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. В Свердловской области в марте 2024 года было выдано 4,98 тыс. ипотечных кредитов. По ...01.04.2024 На Южном Урале объем выданных ипотечных кредитов за месяц вырос почти на 60%
УрБК, Челябинск, 01.04.2024. В Челябинской области в феврале 2024 года было выдано 2,9 тыс. ипотечных кредитов. По ...01.04.2024 Количество выданных ипотечных кредитов на Среднем Урале за месяц выросло на 38%
В Свердловской области в феврале 2024 года было выдано 3,87 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем ...01.04.2024 Количество выданных ипотечных кредитов на Среднем Урале за месяц выросло на 38%
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. В Свердловской области в феврале 2024 года было выдано 3,87 тыс. ипотечных кредитов. По ...