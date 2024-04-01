УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 18:01

Число выданных ипотечных кредитов на Южном Урале за месяц выросло на 2%

УрБК, Челябинск, 03.05.2024. В Челябинской области в марте 2024 года было выдано 3,11 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем это число выросло на 2%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Объем выданных в марте ипотечных кредитов на Южном Урале составил 10,07 млрд руб., за месяц увеличившись на 2%.

Средний чек выданных ипотечных кредитов в Челябинской области в марте достиг 3,24 млн руб., не изменившись за месяц. Средний срок ипотеки в регионе составил 250 месяцев (20 лет и десять месяцев).

В целом по стране в марте было выдано 324,40 тыс. ипотечных кредитов на 1,29 трлн руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 17:55 В Свердловской области объем выданных ипотечных кредитов за месяц вырос почти на четверть

В Свердловской области в марте 2024 года было выдано 4,98 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем ...

Вчера, 17:24 В Свердловской области объем выданных ипотечных кредитов за месяц вырос почти на четверть

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. В Свердловской области в марте 2024 года было выдано 4,98 тыс. ипотечных кредитов. По ...

01.04.2024 На Южном Урале объем выданных ипотечных кредитов за месяц вырос почти на 60%

УрБК, Челябинск, 01.04.2024. В Челябинской области в феврале 2024 года было выдано 2,9 тыс. ипотечных кредитов. По ...

01.04.2024 Количество выданных ипотечных кредитов на Среднем Урале за месяц выросло на 38%

В Свердловской области в феврале 2024 года было выдано 3,87 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем ...

01.04.2024 Количество выданных ипотечных кредитов на Среднем Урале за месяц выросло на 38%

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. В Свердловской области в феврале 2024 года было выдано 3,87 тыс. ипотечных кредитов. По ...

Популярные новости
26.04.2024На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон08.04.2024Валерий Ананьев: В 2024 году мы продолжим развивать новые проекты и увеличивать земельный банк05.04.2024Антон Переславцев: Мы несем перед собственниками ответственность за их дома09.04.2024Антон Переславцев: Мы несем перед собственниками ответственность за их дома27.04.2024В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя
Архив новостей
Май 2024 (65)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18