Клиенты УБРиР стали чаще открывать счета и вклады онлайн

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предложил новым клиентам открытие ...04.08.2023 УБРиР повысил ставки по вкладам до 11% годовых
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил ставки по вкладам до 11% ...15.05.2023 УБРиР увеличил ставки по вкладу «Правильный выбор» на 0,25 процентного пункта
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил ставки по вкладу «Правильный ...25.10.2022 УБРиР повышает ставки по сберегательным вкладам и накопительным счетам
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил доходность по накопительным ...25.02.2022 УБРиР ввел новый продукт в линейке валютных вкладов
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) улучшил условия по вкладам: повысил ...