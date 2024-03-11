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Вчера, 11:44

Клиенты УБРиР стали чаще открывать счета и вклады онлайн

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) стали активнее размещать свои сбережения на вкладах и счетах при помощи интернет-банка, мобильного приложения или через финансовые маркетплейсы, сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.

Руководитель блока привлечения пассивов УБРиР Татьяна Золотухина рассказала, что в сравнении с показателями марта 2023 года портфель онлайн-вкладов увеличился в объеме размещенных средств на 10,7%, а их доля выросла на 5 п. п. Непрерывное увеличение этого сегмента вкладов началось с августа 2023 года, когда ключевая ставка была установлена на уровне 12%.

«Рост ключевой ставки и ограничения программ льготной ипотеки вернули интерес к сберегательным продуктам, и, в первую очередь, к дистанционным вкладам. В этом году мы открыли вклад «Кристальный» на финансовом маркетплейсе «Финуслуги», где договор заключается полностью дистанционно при помощи ЭЦП. Сегодня мы готовы работать онлайн не только с нашими постоянными вкладчиками, но и с новыми», — прокомментировала Татьяна Золотухина.

Также эксперты УБРиР отмечают, что с 1 апреля на 0,8% увеличилась доходность вклада «Пенсионный доход», на 1% выросла ставка вклада «Правильный выбор» на сроках 120, 150 и 390 дней. У вклада «Доход на максимум» появились новые сроки — 120 и 150 дней — с доходностью до 16,95% годовых, а вклад «Супер доход» (доступен только новым клиентам и только в отделениях) можно открыть на срок один год и получить доход от 17% годовых.
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