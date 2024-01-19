УБРиР запустил вклад «Кристальный» для клиентов Московской биржи

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) совместно с финансовой платформой «Московская биржа ММВБ-РТС» запустил новый сберегательный продукт. Об этом сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.



Управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Михаил Прилепов рассказал, что ставка по вкладу «Кристальный» сроком на 91 день составляет 14,45%. Минимальная сумма вклада — 100 тыс. руб. Пополнение и снятие не предусмотрены, выплата процентов начисляется в конце срока.



«Вклад понравится тем клиентам, которые, не являясь клиентами нашего банка, привыкли размещать средства с помощью дистанционных инструментов. Платформа «Финуслуги» сделала своим пользователям доступным вклад банка УБРиР, даже если в их городах нет наших отделений, а УБРиР платформа предоставила возможность предложить свои продукты новой аудитории в регионах, где пока нет наших офисов», — отметил Михаил Прилепов.



Открытие вклада на платформе «Московской биржи ММВБ-РТС» имеет такую же юридическую силу, как и оформление в офисе УБРиР. Это значит, что вклад гарантированно застрахован АСВ, а договор зарегистрирован в ЦБ РФ и внесен в единую базу. Благодаря этому клиент получает круглосуточный онлайн-доступ к договору, подписанному с помощью ЭЦП. Никаких отличий от бумажных экземпляров, оформленных в отделениях банка, нет.



Пользователи финансовой платформы — физические лица — могут открыть вклад «Кристальный» через личный кабинет прямо на сайте finuslugi.ru.