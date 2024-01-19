УБРиР запустил вклад «Кристальный» для клиентов Московской биржи

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) появился вклад «Быстрый старт» со ...02.10.2023 УБРиР предложил вклад «Быстрый старт» со ставкой 14% годовых для новых клиентов
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предложил клиентам, которые ранее не ...09.01.2019 УБРиР продлил возможность открытия вклада «Растущий процент»
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продлил возможность открытия вклада ...28.07.2017 УБРиР запустил вклад «Надежный» для клиентов проблемных банков
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) разработал новый вклад «Надежный» с ...08.09.2010 ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» запустило новый вклад «Почетный гость»
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2010. С 6 сентября ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» предлагает новый вклад — ...