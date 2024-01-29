В Челябинске «квадрат» недвижимости на вторичном рынке за год подорожал на 38%

УрБК, Челябинск, 29.03.2024. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в марте 2024 года составила 102,3 тыс. руб. За I квартал этого года этот показатель вырос на 3,6% за год — на 38%, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



При этом Челябинск возглавил рейтинг исследованных городов РФ по годовому приросту средней стоимости «квадрата» жилья на «вторичке». Также заметное повышение этого показателя продемонстрировали Набережные Челны (+33%), Махачкала (+30%), Саратов (+25%) и Тольятти (+24%).



Согласно исследованию сервиса, в начале этого года на вторичном рынке страны наблюдается рост предложения. Так, если во второй половине прошлого года выбор на «вторичке» уменьшался за счет высокого спроса, то в начале этого года, напротив, стал увеличиваться. По мнению экспертов «Циана», это говорит о снижении темпов продаж — лоты дольше задерживаются на рынке и начинают накапливаться.