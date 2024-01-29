В Челябинске «квадрат» недвижимости на вторичном рынке за год подорожал на 38%

В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в марте 2024 года составила 129,5 тыс. ...Вчера, 12:02 В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» жилья на вторичном рынке за год выросла на 15%
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в марте ...29.01.2024 Средняя стоимость «квадрата» жилья на вторичном рынке Челябинска за год выросла на 40%
УрБК, Челябинск, 29.01.2024. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в январе ...20.12.2023 Челябинск возглавил рейтинг по росту стоимости «квадрата» вторичного жилья
УрБК, Челябинск, 20.12.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в декабре 2023 ...03.11.2023 Челябинск возглавил рейтинг городов РФ по годовому росту стоимости «квадрата» жилья на вторичном рынке
УрБК, Челябинск, 03.11.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке в октябре ...