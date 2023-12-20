Средняя стоимость «квадрата» жилья на вторичном рынке Челябинска за год выросла на 40%

УрБК, Челябинск, 20.12.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в декабре 2023 ...03.11.2023 Челябинск возглавил рейтинг городов РФ по годовому росту стоимости «квадрата» жилья на вторичном рынке
УрБК, Челябинск, 03.11.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке в октябре ...03.11.2023 В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» жилья на вторичном рынке за год выросла на 12%
В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке в октябре 2023 года составила 119,9 ...03.11.2023 В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» жилья на вторичном рынке за год выросла на 12%
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке в ...27.06.2023 Челябинск попал в число городов РФ с самой низкой средней стоимостью «квадрата» жилья на вторичном рынке
УрБК, Челябинск, 27.06.2023. Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Челябинска в июне составила ...