Средняя стоимость «квадрата» жилья на вторичном рынке Челябинска за год выросла на 40%

УрБК, Челябинск, 29.01.2024. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в январе составила 100,6 тыс. руб. За месяц этот показатель вырос на 1,9%, за год — на 40%, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



При этом Челябинск возглавил рейтинг городов РФ по годовому приросту средней стоимости «квадрата» жилья на «вторичке». Заметное повышение этого показателя также зафиксировано в Махачкале (+32%), Новокузнецке, Саратове (по +26%), Набережных Челнах и Тольятти (по +25%).



Согласно данным исследования, в ближайшие недели объем предложения на рынке будет увеличиваться как за счет возвращения временно снятых лотов в продажу, так и за счет удлинения сроков экспозиции на фоне снижения спроса. Отмечается, что по сравнению с январем 2023 года выбор стал меньше на 27%.