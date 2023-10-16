Челябинск возглавил рейтинг городов РФ по годовому росту стоимости «квадрата» жилья на вторичном рынке

УрБК, Челябинск, 16.10.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра недвижимости на первичном рынке в октябре ...27.06.2023 Челябинск попал в число городов РФ с самой низкой средней стоимостью «квадрата» жилья на вторичном рынке
УрБК, Челябинск, 27.06.2023. Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Челябинска в июне составила ...27.06.2023 Средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга за год выросла на 8,9%
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга в июне ...27.06.2023 Челябинск стал лидером рейтинга по годовому росту средней цены на вторичное жилье
УрБК, Челябинск, 27.06.2023. В Челябинске средняя стоимость жилья на вторичном рынке по итогам первых трех недель июня ...28.02.2023 В Челябинске средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья за год выросла на 18,6%
УрБК, Челябинск, 28.02.2023. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья Челябинска в феврале этого года ...