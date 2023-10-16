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Челябинск возглавил рейтинг городов РФ по годовому росту стоимости «квадрата» жилья на вторичном рынке

УрБК, Челябинск, 03.11.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке в октябре 2023 года составила 91,6 тыс. руб. За месяц этот показатель вырос на 5,3%, за полгода — на 22,6%, за год — на 35,1%, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

При этом столица Южного Урала возглавила рейтинг городов РФ по годовому росту стоимости «квадрата» жилья на «вторичке». Кроме нее в список лидеров попали Новокузнецк (+31,4%), Махачкала (+27,3%), Кемерово (+24,8%) и Тольятти (+24,6%).

По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, по итогам сентября-октября этого года заметно смещение спроса со вторичного рынка в сегмент новостроек за счет разрыва в ипотечных ставках между двумя этими сегментами.

«Вероятно, в ближайшее время ипотека на вторичном рынке подорожает еще сильнее — ЦБ вновь повысил ключевую ставку», — отметил он.
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