Почему не падают цены на вторичное жилье?

Материалы по теме

В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» жилья на вторичном рынке за октябрь выросла на 4,6%

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в октябре ...

На вторичном рынке жилья Екатеринбурга 13% квартир построены в последние два года

Почти 13% объектов на вторичном рынке жилья Екатеринбурга — это квартиры, построенные в последние два года. Об этом ...

Аналитики УПН не видят предпосылок для дальнейшего роста цен на жилье в Екатеринбурге

Предпосылок для дальнейшего роста цен на жилье на вторичном рынке Екатеринбурга пока нет. Об этом написал начальник ...

Аналитики УПН не видят предпосылок для дальнейшего роста цен на жилье в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2022. Предпосылок для дальнейшего роста цен на жилье на вторичном рынке Екатеринбурга пока ...

Дефицит квартир разгоняет цены

Жилье на вторичном рынке Екатеринбурга за год подорожало на 18% ...