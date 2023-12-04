Челябинск возглавил рейтинг по росту стоимости «квадрата» вторичного жилья

УрБК, Челябинск, 04.12.2023. Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Челябинске в ноябре 2023 ...09.11.2023 Челябинск попал в топ-3 рейтинга городов РФ по росту средней стоимости жилья на «вторичке»
УрБК, Челябинск, 09.11.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в октябре ...07.11.2023 Челябинск возглавил рейтинг городов РФ по приросту стоимости «квадрата» недвижимости в новостройках
УрБК, Челябинск, 07.11.2023. В Челябинске средняя стоимость квартир на первичном рынке жилья в октябре составила 6,2 ...03.11.2023 Челябинск возглавил рейтинг городов РФ по годовому росту стоимости «квадрата» жилья на вторичном рынке
УрБК, Челябинск, 03.11.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке в октябре ...27.06.2023 Челябинск попал в число городов РФ с самой низкой средней стоимостью «квадрата» жилья на вторичном рынке
УрБК, Челябинск, 27.06.2023. Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Челябинска в июне составила ...