Челябинск возглавил рейтинг по росту стоимости «квадрата» вторичного жилья

Разница в стоимости «квадрата» жилья на вторичном рынке в Челябинске и его пригородах в ноябре составила 14%

УрБК, Челябинск, 04.12.2023. Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Челябинске в ноябре 2023 ...