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Челябинск возглавил рейтинг по росту стоимости «квадрата» вторичного жилья

УрБК, Челябинск, 20.12.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в декабре 2023 года составила 97,6 тыс. руб. За год этот показатель вырос на 40%, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

При этом столица Южного Урала заняла первое место в рейтинге среди участвовавших в исследовании городов РФ по приросту средней стоимости «квадрата» жилья на «вторичке». Также заметное повышение этого показателя продемонстрировали Махачкала (+28%), Тольятти (+27%), Новокузнецк (+27%), Кемерово (+26%) и Саратов (+25%).

Согласно исследованию, в целом по вторичному рынку страны средние цены за год увеличились на 11,9%, в то время как в «новинках» рынка (объявлениях, которые за последний месяц появились на сайте впервые) рост составил 13,1%.
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