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Вчера, 15:04

Челябинск попал в число городов РФ с самой низкой средней стоимостью «квадрата» жилья на вторичном рынке

УрБК, Челябинск, 27.06.2023. Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Челябинска в июне составила 77,5 тыс. руб. За месяц этот показатель вырос на 1%, за полгода — на 11,2%, за год — на 20,2%, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

При этом Челябинск вошел в число городов страны, где сильнее всего за год подорожал «квадрат» недвижимости на вторичном рынке. Помимо него в этом списке оказались Махачкала (+25,4%), Новокузнецк (+20,6%), Кемерово (+15,7%) и Тольятти (+15,2%).

Помимо роста средней цены «квадрата» вторичного жилья, аналитики отмечают увеличение спроса на недвижимость в этом сегменте. Так, в июне зафиксировано его повышение на 15% относительно мая. К настоящему времени активность пользователей достигла уровня 90% от средних показателей за 2021 год. Отмечается, что такого высокого спроса не было с марта прошлого года.

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