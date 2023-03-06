В Свердловской области на 75% сократилось количество жалоб на фирмы по оказанию юридических услуг

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. Сотрудники свердловского Управления Роспотребнадзора за прошлый год провели порядка 21 ...16.02.2022 Свердловский Роспотребнадзор в 2021 году рассмотрел более 11 тыс. жалоб жителей региона
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2022. В 2021 году сотрудники Управления Роспотребнадзора по Свердловской области рассмотрели ...08.10.2018 За 2018 год жители Екатеринбурга составили претензий на сумму 19,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2018. За 9 месяцев 2018 года в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» ...10.07.2017 За полгода специалисты по защите прав потребителей в Екатеринбурге направили претензий на 16,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2017. За I полугодие 2017 года специалисты по защите прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и ...24.01.2017 Роспотребнадзор в 2016 году для защиты прав свердловчан подготовил претензии на 36 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2017. Специалисты консультационных пунктов для потребителей Свердловской области в 2016 году ...