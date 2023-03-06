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В Свердловской области на 75% сократилось количество жалоб на фирмы по оказанию юридических услуг

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. В Свердловской области за год на 75% сократилось количество жалоб потребителей по вопросам оказания платных юридических услуг. Так, в 2023 году специалисты регионального Управления Роспотребнадзора получили всего 52 обращения граждан по этому вопросу, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты отмечают, что такой показатель стал результатом комплекса мероприятий, направленного на противодействие деятельности недобросовестных юридических компаний. Всего в 2023 году специалисты Управления Роспотребнадзора провели в отношении юрфирм 27 контрольных (надзорных) мероприятий. По результатам выявлено 85 нарушений.

При этом консультационный центр и пункты для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области» в 2023 году провели 442 консультации по вопросам защиты прав потребителей в сфере оказания юридических услуг.

Для потребителей было подготовлено 33 претензии на сумму 538 тыс. руб. Восемь из них удовлетворены, сумма возмещенных в досудебном порядке средств составила 140 тыс. руб. Из 23 исковых заявлений на сумму более 1,2 млн руб. были удовлетворены 10 на общую сумму 760 тыс. руб.
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