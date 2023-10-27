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В Екатеринбурге 21% жителей сталкиваются ежедневно с телефонными аферистами

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. Практически каждый пятый экономически активный житель Екатеринбурга сталкивается ежедневно со звонками от телефонных мошенников, говорится в исследовании, проведенном сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Так, 21% екатеринбуржцев сталкиваются с телефонными мошенниками ежедневно, 27% — несколько раз в неделю, 17% — несколько раз в месяц, 15% — раз в год, 2% респондентов аферисты звонят раз в несколько лет, и только 10% злоумышленники не звонили ни разу.

Еще 19% горожан пострадали от телефонных мошеннических схем: 11% однажды потеряли деньги и/или имущество, еще 8% стали несколько раз жертвами подпольных call-центров (которые чаще звонят горожанам с зарплатой до 50 тыс. руб. в месяц).

Со звонками злоумышленников сталкиваются чаще респонденты в возрасте до 34 лет.

Также участники опроса отмечают, что чаще всего телефонные аферисты выдают себя за сотрудников банков и правоохранительных органов.
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