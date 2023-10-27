В Екатеринбурге 21% жителей сталкиваются ежедневно с телефонными аферистами

УрБК, Москва, 27.10.2023. 49% опрошенных россиян заявили, что стали более бережливы в обращении с деньгами за последний ...21.07.2023 В Екатеринбурге полицейские зафиксировали всплеск телефонного мошенничества с общей суммой ущерба более 12 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Сотрудники полиции Екатеринбурга за прошедшие сутки зафиксировали всплеск активности ...07.06.2021 Каждый третий россиянин опасается стать жертвой телефонных мошенников
УрБК, Москва, 07.06.2021. 34% опрошенных россиян опасаются стать жертвой телефонных мошенников. Об этом говорится в ...09.12.2020 В Екатеринбурге пенсионер лишился 1 млн рублей после разговора с телефонными мошенниками
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2020. Еще одним пострадавшим от действий телефонных мошенников стал 75-летний житель ...25.09.2014 Superjob: почти треть россиян ежедневно пользуется банковскими картами
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2014. Две трети (65%) граждан используют пластиковую карту для получения зарплаты или пенсии, ...