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Российские банки начали выдавать автокредиты на более долгие сроки в 2024 году

УрБК, Москва, 28.03.2024. Российские банки в 2024 году начали выдавать автокредиты на более долгие сроки с увеличенными процентными ставками. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Как свидетельствует опрос, в 2024 году значительно выросла доля средств, предоставляемых на семь лет и более», — пишет издание, ссылаясь на Росбанк, «Открытие Авто», «Альфа Банк», «Экспобанк».

Сложившуюся тенденцию «Коммерсантъ» объясняет динамикой цен на автомобили, ростом ключевой ставки и ужесточением регулирования кредитного рынка со стороны ЦБ РФ.

«Через удлинение сроков банки пытаются снизить ежемесячный платеж для заемщика, чтобы он соответствовал ограничениям по долговой нагрузке. Но одновременно на долгий срок фиксируются и текущие высокие ставки, тогда как риски дефолта нивелируются наличием более чем ликвидного в нынешней ситуации залога», — резюмирует издание.
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