«МегаФон» начал внедрение отечественного телеком-оборудования на своей сети в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. «МегаФон» начал внедрение отечественного телеком-оборудования в Свердловской области. Тестирование IP-оборудования от российской компании B4COM прошло успешно, сообщает пресс-служба оператора.



«Мы уже не первый год тестируем различные типы сетевого оборудования российского производства, благодаря чему значительно расширяем пул наших поставщиков. Устанавливаемые маршрутизаторы кратно повысят пропускную способность транспортной сети ПАО «МегаФон», что отвечает вызову ежегодно возрастающих объемов абонентского трафика и потребностям наших B2B-клиентов», — рассказал директор по развитию транспортной сети «МегаФона» Андрей Криштофович.



Так, новые отечественные маршрутизаторы позволят решить задачу по импортозамещению оборудования и увеличить пропускную способность транспортной сети до 100 Гбит/c в связи с возрастающим объемом передаваемого интернет-трафика. Отмечается, что по своим характеристикам маршрутизаторы от B4COM не уступают зарубежным аналогам.



Для подключения базовых станций к ВОЛС используется оборудование IPBH (IP Backhaul). Данное техническое решение предполагает применение IP-маршрутизаторов, позволяющих реализовать не только высокоскоростное подключение базовых станций всех стандартов мобильной связи, но и высокий уровень клиентского обслуживания, защиты информации, а также надежности всей сети в целом.