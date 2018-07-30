«МегаФон» начал внедрение отечественного телеком-оборудования на своей сети в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2018. Уральские телеком-инженеры успешно завершили масштабную модернизацию мобильного ...12.09.2014 ОАО «МегаФон» подключило к скоростным линиям связи еще 12 населенных пунктов Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2014. ОАО «МегаФон» реализовало проект по увеличению пропускной способности мобильных сетей и ...08.11.2013 ОАО «МегаФон» ускорило мобильный интернет для 80 тысяч жителей Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2013. Компания «МегаФон» завершила строительство собственного участка волоконно-оптических ...11.07.2012 ОАО «МегаФон» улучшило качество связи для 300 000 жителей Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 11.07.22012. Компания ОАО «МегаФон» продолжает активное развитие сети связи на территории ...10.05.2012 Компания «МегаФон» в 4 раза увеличила пропускную способность магистральных каналов связи в ЯНАО
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2012. Компания «МегаФон» в 4 раза увеличила пропускную способность магистральных каналов ...