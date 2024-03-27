УралБизнесКонсалтинг
«МегаФон» запустил магистральную линию связи между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре с использованием отечественных маршрутизаторов

УрБК, Москва, 07.08.2025. «МегаФон» запустил магистральную линию связи между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре, использовав российские DWDM-мультиплексоры. Новая линия обеспечивает скорость передачи данных 100 Гбит/с. Это первый инфраструктурный проект такого масштаба для оператора, в котором применено отечественное оборудование, сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.

Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона»

«Запуск новой магистральной линии — часть реализации нашей долгосрочной стратегии по развитию сети на Дальнем Востоке, она стала важным участком магистрали, соединяющей крупнейшие узлы в регионе. Вместе с партнерами мы смогли не только обеспечить высокую скорость передачи данных, но и сохранить возможность масштабирования DWDM-системы на данном направлении до 800 Гбит/с. Мы продолжим последовательно внедрять это решение и в других частях магистральной сети по всей стране, что позволит нам укреплять надежность инфраструктуры и нарастить технологическую независимость», — отметил директор по развитию транспортной сети «МегаФона» Андрей Криштофович.

Протяженность коммуникационного канала, связавшего два крупнейших города Хабаровского края, составила более 400 км, его запуск позволил повысить гибкость и надежность магистральной сети в регионе.

В качестве оборудования были выбраны DWDM-маршрутизаторы российского производителя Т8, которые по ряду параметров превосходят зарубежные аналоги. Технология DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) дает возможность значительно увеличить пропускную способность оптических линий за счет передачи множества каналов на разных длинах волн по одному волокну.

Отметим, что сложность проекта заключалась в неоднородной структуре кабельной трассы: участок включал в себя волокна разных типов, для которых не подходят стандартные решения. Инженеры «МегаФона» совместно со специалистами Т8 провели уникальные расчеты параметров DWDM-системы и ее компонентов, включающих транспондеры и оптические усилители, компенсирующие возможное затухание сигнала. Такой подход позволил точно адаптировать оборудование под условия трассы и обеспечить высокую скорость передачи данных.
