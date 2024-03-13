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Деловая программа международной туристской выставки «Лето-2024» в Екатеринбурге пройдет в креативном кластере «Домна»

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. Деловая программа международной туристской выставки «Лето-2024» в Екатеринбурге пройдет в креативном кластере «Домна» на улице Вайнера, 16. Мероприятия состоятся уже 29 марта, сообщает пресс-служба администрации города.

Деловая программа стартует в 10.30 с регистрации участников, в 11.00 начнется конференция «Развитие современного туристского рынка: основные направления, вызовы и возможности», в 14.00 пройдет конференция «Medical&SPA. Отдых и оздоровление в России и за рубежом». В 16.00 начнется круглый стол «Туризм: новые возможности Лето-2024».

Основная программа выставки «Лето-2024», как ранее и было запланировано, будет реализована на площадке Центра международной торговли (улица Куйбышева, 44д). Решение о дате ее проведения будет принято в ближайшее время.

Напомним, что партнером Международной туристской выставки «Лето-2024» в Екатеринбурге станет Малайзия. Ожидается, что на Средний Урал прибудет большая делегация, в составе которой будут представители и руководители дипломатических миссий управления по туризму Малайзии, а также представители отелей и туроператорских компаний.
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