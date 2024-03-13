Деловая программа международной туристской выставки «Лето-2024» в Екатеринбурге пройдет в креативном кластере «Домна»

Материалы по теме

Страной — партнером выставки «Иннопром» в 2024 году станут ОАЭ

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. Объединенные Арабские Эмираты станут страной — партнером XIV Международной промышленной ...

Партнером Международной туристской выставки «Лето-2024» в Екатеринбурге станет Малайзия

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. Партнером Международной туристской выставки «Лето-2024» в Екатеринбурге станет ...

В 2024 году при поддержке администрации Екатеринбурга пройдет 10 выставок и форумов

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. При поддержке администрации Екатеринбурга в 2024 году уральская столица примет 10 ...

В ближайшие выходные в Екатеринбурге в креативном кластере ДОМНА состоится ярмарка продукции самозанятых «Краски. Лето»

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В креативном кластере ДОМНА, расположенном на улице Вайнера, 16, в эти выходные пройдет ...

В рамках Недели моды в Екатеринбурге обсудят импортозамещение и продвижение производителей одежды в торговых сетях Урала

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. В рамках 17 сезона Недели моды в Екатеринбурге 10 ноября 2022 года состоится круглый ...