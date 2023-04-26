Партнером Международной туристской выставки «Лето-2024» в Екатеринбурге станет Малайзия

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. В Екатеринбурге 27 апреля состоится конференция «Единый день туризма». В мероприятии ...07.04.2023 В Екатеринбурге открылась международная туристская выставка «Лето-2023»
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. В Екатеринбурге сегодня открылась международная туристская выставка «Лето-2023». ...06.10.2022 Беларусь будет страной-партнером выставки «Иннопром» в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2022. Беларусь будет страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром» в 2023 ...21.12.2018 Следующей страной-партнером выставки «Иннопром» станет Турция
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2018. Турция приняла приглашение стать страной-партнером 10-й международной промышленной ...26.08.2016 Страной-партнером выставки «Иннопром-2018» в Екатеринбурге станет Южная Корея
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2016. Страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром-2018» в Екатеринбурге ...