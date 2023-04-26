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Партнером Международной туристской выставки «Лето-2024» в Екатеринбурге станет Малайзия

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. Партнером Международной туристской выставки «Лето-2024» в Екатеринбурге станет Малайзия. Об этом сообщается на сайте Уральской ассоциации туризма (УАТ).

Международная туристская выставка в этом году будет проходить в Екатеринбурге с 29 по 30 марта. Для участия в ней на Средний Урал прибудет большая делегация, в составе которой будут представители и руководители дипломатических миссий управления по туризму Малайзии, а также представители отелей и туроператорских компаний.

Стоит добавить, что азиатская страна выступит партнером выставки уже в четвертый раз.
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