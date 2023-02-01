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В Екатеринбурге суд отказал предпринимателю во взыскании кредитного долга за счет наследства умершего заемщика

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. В Екатеринбурге индивидуальный предприниматель выкупил право требования долга по кредиту (127 тыс. 424 руб. под 35% годовых), взятому местным жителем в ЗАО КБ «Славянский банк» в 2013 году. Заемщик скончался в августе 2015 года и наследников не оставил, а квартира, в которой он проживал, ему не принадлежала.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, предприниматель полагал, что имущество должника (два автомобиля «ВАЗ -21074») как выморочное перешло государству.

Мужчина обратился в Железнодорожный районный суд с иском о взыскании кредитной задолженности. Он просил взыскать за счет наследственного имущества 560 тыс. руб. (а также проценты и неустойку по ставке 0,5% с мая 2023 года по дату фактического погашения задолженности) с территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области.

Однако суд отказал в удовлетворении иска, так как мужчина не представил сведений о стоимости автомобилей, а также доказательств того, что машины включены в наследство умершего и перешли как выморочное имущество в состав государственной собственности.

Решение было обжаловано в вышестоящей инстанции, но безуспешно. Предприниматель остался с неликвидным вложением средств.
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