В Екатеринбурге суд отказал предпринимателю во взыскании кредитного долга за счет наследства умершего заемщика

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. В Екатеринбурге по решению Верх-Исетского районного суда местная жительница получила от ...04.02.2020 Посмертный должник
Сбербанк готов продолжить суды за 1/5 квартиры в Верхней Салде, в которой проживал умерший заемщик ...31.01.2020 Сбербанк готов продолжить суды за 1/5 квартиры в Верхней Салде, в которой проживал умерший должник
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2020. Уральский банк Сбербанка России продолжит процедуру взыскания долгов со своего умершего ...29.01.2020 Свердловский облсуд отказал Сбербанку во взыскании задолженности по кредиту с родственников умершего клиента
Свердловский областной суд отказал ПАО «Сбербанк России» во взыскании задолженности по кредиту с родственников умершего ...29.01.2020 Свердловский облсуд отказал Сбербанку во взыскании задолженности по кредиту с родственников умершего клиента
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2020. Свердловский областной суд отказал ПАО «Сбербанк России» во взыскании задолженности по ...