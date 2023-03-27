Когда и почему выгоднее отказаться от наследства по закону и по завещанию

Наследство часто становится предметом острых споров – в суды подаются иски о восстановления сроков его принятия, о признании конкретных наследников недостойными, о несоблюдении очередности и так далее. Но иногда имущество умершего человека остается невостребованным. Все потому, что отказаться от него выгоднее, чем принять.

Причин несколько. Ключевая – долги наследодателя, которые переходят к наследнику вместе с принятым имуществом. Иногда они могут стоить дороже, чем оставшиеся квартиры и машины. В этой ситуации важно изучить способы отказа от наследства и пропустить срок его принятия, либо написать соответствующее заявление у нотариуса. Поговорим обо всех ситуациях, в которых имущество выгоднее не принимать.

3 причины отказаться от наследства

На первый план выходит вопрос целесообразности принятия наследства. Если оно принесет больше убытков и головной боли, чем фактически стоит, то проще не иметь к нему никакого отношения. Приведем 3 причины, по которым наследнику не стоит принимать имущество:

1. Долги наследодателя. По закону наследник не может отвечать по долгам наследодателя большей суммой, чем стоит принятое им имущество. Проще говоря, если вы унаследовали квартиру стоимостью 1 млн руб. и кредит в 2 млн руб., то банк не сможет получить от вас больше 1 млн руб. Но на практике судебные издержки, оспаривание кадастровой и оценочной стоимости, а также затраты на другие процедуры могут привести к серьезным дополнительным тратам.

2. Адресный отказ. Предположим, вы изначально хотите отказаться от наследства в пользу родственницы. И при этом думаете, как лучше поступить: принять имущество и оформить дарственную или написать адресный отказ. Второй вариант предпочтительнее. Отказ нельзя отменить: если вы оформите его, то пути назад уже не будет. Так проще и безопаснее для всех сторон.

3. Высокая стоимость содержания имущества. Если вам по наследству может достаться старенький Мерседес стоимостью в 50 тыс. руб. и ежегодным транспортным налогом в 10-15 тыс. руб., то стоит задуматься о целесообразности принятия такого наследства. Вполне возможно, что его не удастся продать, и вы будете вынуждены платить налоги или нести затраты на утилизацию. То же самое касается любого другого нерентабельного имущества, требующего дорогостоящего обслуживания.

Стоит учесть и дополнительные риски. Те же долги не всегда выявляются на стадии открытия наследства. Бывают ситуации, когда кредиторы объявляются через 1-2 года и позже. Поэтому если вы предполагаете, что у наследодателя могли быть долги перед организациями и физическими лицами – постарайтесь это проверить. Не исключено, что принятие имущества может оказаться нецелесообразным.