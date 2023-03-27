Когда и почему выгоднее отказаться от наследства по закону и по завещанию

Наследство часто становится предметом острых споров – в суды подаются иски о восстановления сроков его принятия, о признании конкретных наследников недостойными, о несоблюдении очередности и так далее. Но иногда имущество умершего человека остается невостребованным. Все потому, что отказаться от него выгоднее, чем принять.
Причин несколько. Ключевая – долги наследодателя, которые переходят к наследнику вместе с принятым имуществом. Иногда они могут стоить дороже, чем оставшиеся квартиры и машины. В этой ситуации важно изучить способы отказа от наследства и пропустить срок его принятия, либо написать соответствующее заявление у нотариуса. Поговорим обо всех ситуациях, в которых имущество выгоднее не принимать.
На первый план выходит вопрос целесообразности принятия наследства. Если оно принесет больше убытков и головной боли, чем фактически стоит, то проще не иметь к нему никакого отношения. Приведем 3 причины, по которым наследнику не стоит принимать имущество:
Стоит учесть и дополнительные риски. Те же долги не всегда выявляются на стадии открытия наследства. Бывают ситуации, когда кредиторы объявляются через 1-2 года и позже. Поэтому если вы предполагаете, что у наследодателя могли быть долги перед организациями и физическими лицами – постарайтесь это проверить. Не исключено, что принятие имущества может оказаться нецелесообразным.
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