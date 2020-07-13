В Екатеринбурге Сбербанк не смог взыскать с наследницы задолженность по кредиту благодаря страховке

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. В Екатеринбурге по решению Верх-Исетского районного суда местная жительница получила от ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 250 тыс. руб. Еще 200 тыс. руб. страховая компания направила в Сбербанк в счет погашения задолженности по кредитному договору умершего супруга женщины, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Так, суд установил, что после смерти мужа жительница Екатеринбурга унаследовала обязательства по выплате кредита в ПАО «Сбербанк». При этом обязательства заемщика были застрахованы в ООО СК «Сбербанк страхование жизни». Однако банк все равно подал в суд иск о взыскании задолженности с наследников. При этом страховая компания, как и финансовый омбудсмен, встала на сторону банка.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал смерть заемщика страховым событием и отказал банку в удовлетворении требований. С ООО СК «Сбербанк страхование жизни» было взыскано более 450 тыс. руб. При этом более половины суммы получила ответчица в качестве процентов за пользование банком денежными средствами с перерасчетом на день фактического исполнения решения суда, компенсации морального вреда, оплаты юридических услуг и штрафа.
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