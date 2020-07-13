Администрация Верхней Салды по решению суда расплатится по кредиту умершего гражданина

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. Верхнесалдинский районный суд обязал администрацию Верхней Салды погасить кредит умершего гражданина, чья недвижимость перешла в муниципальную собственность. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Речь идет о комнате, принадлежащей ныне покойному местному жителю. Он взял в «Сбербанке» кредит на 608,5 тыс. руб. на пять лет. Но через год мужчина умер. Завещание отсутствовало, а дочери умершего не стали принимать в наследство принадлежащую ему комнату площадью 10 кв. метров. В качестве выморочного имущества она перешла в муниципальную собственность.
Летом 2022 года кредитор обратился в суд с требованием взыскать с муниципалитета задолженность в пределах наследственного имущества. Комната оценена в 381 тыс. руб. Суд удовлетворил иск.
Ответчик обжаловал решение в Свердловском областном суде. Администрация Верхней Салды указывала, что дочь покойного забрала из комнаты документы отца и его старый фотоальбом, а значит, приняла ее в наследство. Но судебная коллегия отвергла этот довод, поскольку эти вещи не имеют материальной ценности.
Далее муниципалитет решил оспорить стоимость комнаты. Судебная коллегия назначила экспертизу, которая оценила объект в 201 тыс. руб. Поэтому решение суда первой инстанции было изменено, и ответчик обязан выплатить новую сумму вместо заявленной изначально (381 тыс. руб.).
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2020. ПАО «Сбербанк» выплатит по 12 тыс. 789 руб. наследникам умершего в 2016 году клиента. ...31.01.2020 Сбербанк готов продолжить суды за 1/5 квартиры в Верхней Салде, в которой проживал умерший должник
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2020. Уральский банк Сбербанка России продолжит процедуру взыскания долгов со своего умершего ...29.01.2020 Свердловский облсуд отказал Сбербанку во взыскании задолженности по кредиту с родственников умершего клиента
Свердловский областной суд отказал ПАО «Сбербанк России» во взыскании задолженности по кредиту с родственников умершего ...29.01.2020 Свердловский облсуд отказал Сбербанку во взыскании задолженности по кредиту с родственников умершего клиента
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2020. Свердловский областной суд отказал ПАО «Сбербанк России» во взыскании задолженности по ...28.01.2019 «Аэрофлот» заплатит жителю Верхней Пышмы более 150 тыс. рублей за испорченный чемодан
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2019. Авиакомпания «Аэрофлот» заплатит жителю Верхней Пышмы более 150 тыс. руб. за ...