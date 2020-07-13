Администрация Верхней Салды по решению суда расплатится по кредиту умершего гражданина

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. Верхнесалдинский районный суд обязал администрацию Верхней Салды погасить кредит умершего гражданина, чья недвижимость перешла в муниципальную собственность. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Речь идет о комнате, принадлежащей ныне покойному местному жителю. Он взял в «Сбербанке» кредит на 608,5 тыс. руб. на пять лет. Но через год мужчина умер. Завещание отсутствовало, а дочери умершего не стали принимать в наследство принадлежащую ему комнату площадью 10 кв. метров. В качестве выморочного имущества она перешла в муниципальную собственность.



Летом 2022 года кредитор обратился в суд с требованием взыскать с муниципалитета задолженность в пределах наследственного имущества. Комната оценена в 381 тыс. руб. Суд удовлетворил иск.



Ответчик обжаловал решение в Свердловском областном суде. Администрация Верхней Салды указывала, что дочь покойного забрала из комнаты документы отца и его старый фотоальбом, а значит, приняла ее в наследство. Но судебная коллегия отвергла этот довод, поскольку эти вещи не имеют материальной ценности.



Далее муниципалитет решил оспорить стоимость комнаты. Судебная коллегия назначила экспертизу, которая оценила объект в 201 тыс. руб. Поэтому решение суда первой инстанции было изменено, и ответчик обязан выплатить новую сумму вместо заявленной изначально (381 тыс. руб.).